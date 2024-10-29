21/10/2024 11:03

【人行操作】機構：LPR降幅超政策利率，或因銀行資金成本下行

《經濟通通訊社21日專訊》內地10月貸款市場報價利率(LPR)報價今日出爐，1年期、5年期以上LPR均下降25個基點，分別從3.35%、3.85%降至3.10%、3.6%，降幅超過7天期逆回購操作利率的20個基點。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，本次LPR報價下調幅度超過政策利率降幅，或與近期銀行存款利率較大幅度下調，9月MLF操作利率大幅下行30個基點，以及降準落地等帶動銀行資金成本較大幅度下行有關。

王青表示，目前公開市場7天期逆回購操作利率是人行的主要政策利率，而在不久前的9月27日，人行下調公開市場7天期逆回購操作利率0.2個百分點，由此前的1.7%調整為1.5%。在市場化的利率調控機制下，政策利率調整將會帶動各類市場基準利率調整，這也表明市場化的利率調控機制進一步健全，利率傳導渠道有效疏通。(sl)