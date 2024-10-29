21/10/2024 17:25

【人行操作】人行首次互換便利操作規模500億，20機構參與

《經濟通通訊社21日專訊》人民銀行網站公告證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)操作結果，指為更好發揮證券基金機構穩市作用，人行開展了證券、基金、保險公司互換便利首次操作。本次操作金額500億元人民幣，採用費率招標方式，20家機構參與投標，最高投標費率50基點，最低投標費率10基點，中標費率為20基點。

中國外匯交易中心網站今早公告顯示，首期互換便利央票今日上市。2024年第一期互換便利央行票據期限為五年，票面利率1.80%，即日起開始在銀行間債券市場交易流通。該期央票簡稱為「24互換便利央票01」，發行日和起息日均為2024年10月18日，兌付日為2029年10月18日，上市流通日為2024年10月21日，交易流通終止日為2029年10月17日。(sl)