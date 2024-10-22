21/10/2024 16:07

【聚焦數據】廣東首三季外貿總額同比增11.1%，超全國水平

《經濟通通訊社21日專訊》海關總署廣東分署副主任張柯在今日舉行的2024年前三季度廣東進出口情況新聞發布會上表示，前三季度，全省實現外貿進出口總額6.75萬億元(人民幣．下同)，同比增長11.1%，是全國外貿大省中唯一實現兩位數增長的省份，比全國總體增速(5.3%)快了5.8個百分點，對全國增長的貢獻率達41.5%；規模更創歷史同期新高，並佔全國外貿的20.9%，規模和比重均繼續穩居全國第一。其中，出口4.39萬億元，增長9.1%；進口2.36萬億元，增長15%。

前三季度，廣東對主要貿易夥伴進出口均實現正增長。其中，對第一大貿易夥伴東盟進出口1.08萬億元，增長10.1%；對中國香港、美國、歐盟、中國台灣分別增長15.3%、7.3%、5.5%和16.3%。同期，廣東對共建「一帶一路」國家進出口2.47萬億元，增長9.8%。

前三季度，廣東民營企業進出口4.3萬億元，增長17.1%，增速快於廣東整體6個百分點，佔廣東外貿總值的63.6%，佔比提升3.2個百分點。同期，外商投資企業進出口2.11萬億元，增長2%，佔31.2%；國有企業進出口3355.2億元，增長0.3%，佔5%。



*家電出口增14.7%，半導體製造設備進口增逾七成*



前三季度，廣東出口機電產品2.87萬億元，增長8.8%，佔出口總值的65.2%；出口勞動密集型產品6089.3億元，佔13.8%。主要商品中，家用電器、電腦、手機等傳統優勢商品的出口分別增長14.7%、5.6%和5.3%；鋼材、集成電路、平板顯示模組等中間品出口分別增長154.8%、21.5%和15%。

前三季度，廣東進口集成電路8217.1億元，增長17.7%，佔進口總值的34.8%；進口電腦及部件、半導體製造設備分別增長148.1%和72.1%。同期，國內工業生產需求提升，進口煤炭、原油、天然氣等能源產品合計7552.9萬噸，增加了27.9%。(sl)