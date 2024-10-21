21/10/2024 08:55

【外圍經濟】金價再創新高，中東緊張局勢及美國大選推動避險需求

《經濟通通訊社21日專訊》黃金價格連日再創歷史新高，中東緊張局勢升級，以及美國大選形勢膠著，避險需求繼續支撐金價。

金價小幅上漲，一度升至每盎司2724.58美元，創下歷史新高。真主黨一架無人機上周在以色列總理私人住宅附近爆炸後，內塔尼亞胡與高級安全助手舉行會議，討論研究對伊朗下一次襲擊的計劃。美國總統拜登敦促恢復停火談判，不過以色列強硬派反對讓步。

此外，投資者在11月5日美國大選前也在重新調整投資組合。民調顯示，特朗普和賀錦麗勢均力敵，未知鹿死誰手。

黃金是2024年表現最強勁的大宗商品之一，今年以來已上漲逾30%。現貨黃金現價基本持平，報每盎司2724.36美元。(rc)