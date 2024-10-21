21/10/2024 10:30

【外圍經濟】美國2024財年預算赤字破1.8萬億，史上第三高

《經濟通通訊社21日專訊》美國2024財年預算赤字創下史上第三高，受到債務利息成本增加，以及社會保障和國防支出增長的推動，遠遠抵消稅收收入的增長。

美國財政部周五(18日)公布的數據顯示，截至9月30日的本財年赤字為1.83萬億美元，高於上一財年的1.7萬億美元，是除2020和2021財年以外的紀錄最高。

財政部官員表示，預算赤字增加主要是因為拜登政府的學生債務減免計劃。不過，最高法院已於2023年年中取消該計劃。最高法院的決定有效減少當年的官方赤字，使得今年的數字看起來更大。官員表示，除去這一影響並考慮到日曆差異後，赤字減少4%。

不過，這兩年的預算赤字都超過國內生產總值(GDP)的6%，在經濟衰退或世界大戰之外是異常高的負擔。今年的比率為6.4%，2023年為6.2%。(rc)