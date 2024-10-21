21/10/2024 11:16

【比特幣】24億美元流入ETF，比特幣價格上升至接近7萬美元

《經濟通通訊社21日專訊》比特幣周一(21日)上升，因為大量資金流入比特幣ETF，以及對美國監管前景的樂觀情緒提振市場。

比特幣一度上漲約1%，接近7萬美元，是6月以來的最高水平。根據《彭博社》編制的數據，截至本月18日的6天內，美國比特幣現貨ETF吸引近24億美元的淨流入，部分原因是市場押注美國虛擬貨幣規則將在11月5日總統大選後變得更加有利行業發展。

共和黨候選人特朗普公開​​支持虛擬貨幣，以至於比特幣被視為所謂的「特朗普交易」。民主黨候選人賀錦麗亦誓言支持該行業的監管框架。虛擬貨幣主要經紀商FalconX研究主管David Lawant表示，兩個關鍵的市場趨勢是選舉和全球宏觀經濟環境。他在報告中表示，比特幣期權市場表明，遠期隱含波動性主要集中在選舉日前後，並將在選舉日之前和之後一段時間有所減弱。

截至周日(20日)的7天內，比特幣已上漲近10%。比特幣現報68832美元。(rc)