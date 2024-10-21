21/10/2024 13:58

【外圍經濟】民調顯示日本執政聯盟支持率下跌，或令央行難以加息

《經濟通通訊社21日專訊》日本兩項民調顯示，在本周末選舉前，首相石破茂執政聯盟的支持率繼續下跌，投票後或出現一個力量被削弱且不穩定的政府。

共同社的民意調查顯示，22.6%的受訪者支持石破茂領導的執政黨自民黨，相對於反對黨立憲民主黨的支持率領先優勢縮小。《朝日新聞》的另一項民意調查則顯示，自民黨可能會失去在眾議院的多數黨地位，與長期盟友公明黨的聯盟可能無法獲得多數席位。

《彭博社》分析指，如果不能為新政府贏得明確的權力地位，石破茂推進政策舉措的空間將變得複雜，並削弱他在黨內的領導地位。他可能需要聽取公明黨及其黨內對手的意見，導致更多的支出和額外預算。在日本央行考慮下一次加息時間之際，這可能使其與日本央行的溝通變得複雜。

瑞穗證券首席信貸策略師Hidetoshi Ohashi表示，長期的政治動盪可能會阻止日本央行加息。如果政治僵局持續到12月，那麼加息就有可能被推遲。(rc)