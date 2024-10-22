21/10/2024 16:45

【外圍經濟】挪威最大銀行DNB收購卡內基控股全部股份

《經濟通通訊社21日專訊》挪威最大銀行DNB Bank周一宣布，將以約120億瑞典克朗（11億美元）現金收購瑞典金融服務集團卡內基控股(Carnegie Holding AB)的全部股份。

根據聲明，銀行已與卡內基的主要股東、米克斯(Harald Mix)的Altor Equity Partners，以及少數股東達成協議。

卡內基控股是卡內基集團的母公司，該集團由一家北歐投資銀行和資產管理公司組成，擁有850名員工。集團營收的56%來自投資服務，44%來自財富管理。

交易完成後，DNB市場部門(DNB Markets)將在全球更名為DNB Carnegie。交易預計將於明年上半年完成，條件包括監管部門批准。(rc)