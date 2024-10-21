21/10/2024 08:21

《國企紅籌》紫金(02899)首三季多賺51%，收入增2%

《經濟通通訊社21日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，截至9月30日止首三季純利243.6億元（人民幣．下同），升50.68%，每股盈利92.3分，扣除非經常性損益之純利237.8億元，升56.16%，惟營業收入2303.9億元，升2.39%。加權平均淨資產收益率20.22%，升3.46個百分點。該集團指，純利上升因生產運營管理能力穩步提升，主要礦產品產量增長，以及成本得到有效控制，並對金屬市場的研判能力進一步提升，獲得金屬價格上漲帶來的收益。

公司第三季純利約92.73億元，按年升約58.17%，每股盈利34.9分，扣除非經常性損益之純利83.14億元，按年升約49.7%，0.349元，營業收入799.79億元，上升7.1%。加權平均淨資產收益率7.14%，升1.34個百分點。

該集團指，首三季礦產金產量增加8%，礦產銅產量增加5%，礦產銀產量增加7%，礦產鋅產量年減4%，礦場企業毛利率57.71%，按年增7.42個百分點；綜合毛利率19.53%，按年增加4.37個百分點。(wh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告