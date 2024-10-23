22/10/2024 16:49

《外圍焦點》歐洲央行管委及英倫銀行總裁發表講話

《經濟通通訊社22日專訊》市場昨日聚焦企業財報表現，道指中止3個交易日漲勢，標普500指數從紀錄高位回落。道指跌344.31點或0.80%，報42931.60點；標普500指數跌10.69點或0.18%，報5853.98點；納指升50.45點或0.27%，報18540.01點。港股方面，恒生指數收市報20498，升20點或0.1%，成交1548億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，歐洲央行管委森特諾發表講話。9:15pm，英倫銀行MPC委員格林在大西洋理事會發表演講。9:25pm，英倫銀行總裁貝利在彭博舉辦的金融監管活動上發表講話。10:00pm，費城聯儲總裁哈克在費城聯儲主辦的第八屆金融科技年會上講話。11:00pm，歐洲央行首席經濟學家連恩在紐約聯儲舉辦的活動上參與爐邊談話。23日凌晨2:00am，德國財政部長林德納發表講話。3:15am，英倫銀行副總裁布里登在IMF/G20活動上發表講話；同一時間，歐洲央行總裁拉加德參加IMF/世界銀行年會有關跨境支付的小組討論。

在美國，今日公布業績的公司有：通用汽車(US.GM)、德州儀器(US.TXN)等。(wa)