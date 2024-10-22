22/10/2024 07:59

《國金頭條》市場聚焦企業財報表現，美股回落，道指跌近350點

《經濟通通訊社22日專訊》市場周一（21日）聚焦企業財報表現，道指中止3個交易日漲勢，標普500指數從紀錄高位回落。

道指跌344.31點，或0.80%，報42931.60點；標普500指數跌10.69點，或0.18%，報5853.98點；納指升50.45點，或0.27%，報18540.01點。

明尼阿波利斯聯儲行長卡什卡利表示，未來將關注所有數據以決定利率政策。卡什卡利認為，貨幣政策對於抑制通脹的主要作用在於穩定通脹預期，而非直接減少市場需求。他表示尚未清楚目前的高中性利率環境將持續多久，並指通脹正在回落，勞動力市場依然強勁，他對此感到非常高興。



*日圓再度跌破150關口*



美匯指數上漲0.53%，至104.01，為10月4日以來最大單日漲幅。日圓再度跌破150關口，美元兌日圓扭轉亞洲時段跌勢，上漲0.8%，至150.74，走向兩周多來最差表現。

歐元兌美元跌0.5%，至1.0815。美元兌加元上漲0.3%，至1.3838，加拿大央行將於本周公布利率決定。市場普遍預計加拿大央行周三將降息50個基點。



*金價連續第五個交易日上升*



受美國大選不確定性、中東緊張局勢持續，以及各國央行減息預期等因素影響，黃金價格連續第五個交易日上升，創下歷史新高，紐約期金一度突破2700美元，高見每盎司2747美元。

紐約期油回升1.93%，報每桶70.56美元。布蘭特期油升1.68%，報每桶74.29美元，收復上周部分跌幅。紐約期油累計跌逾8%，因為市場日漸相信以色列與伊朗的緊張局勢不會導致中東石油供應中斷。(jf)