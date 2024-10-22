22/10/2024 08:51
【傾力救市】表列公告內地金融業務獲批SFISF之港股名單
《經濟通通訊社22日專訊》人民銀行日前啟動證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）操作，昨日公告首次操作結果，金額共500億元人民幣，採用費率招標方式，20家機構參與投標，最高投標費率50基點，最低投標費率10基點，中標費率為20基點。
SFISF是指支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成份股等資產為抵押，從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產，從而改善證券公司的證券流動性狀況。據中證監網站消息，截至10月18日，中證監已經同意20家證券、基金公司參與SFISF操作。
中國外匯交易中心網站今早公告顯示，首期互換便利央票今日上市，期限為五年，票面利率1.80%，即日起開始在銀行間債券市場交易流通，兌付日為2029年10月18日。
(ey)
SFISF是指支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成份股等資產為抵押，從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產，從而改善證券公司的證券流動性狀況。據中證監網站消息，截至10月18日，中證監已經同意20家證券、基金公司參與SFISF操作。
中國外匯交易中心網站今早公告顯示，首期互換便利央票今日上市，期限為五年，票面利率1.80%，即日起開始在銀行間債券市場交易流通，兌付日為2029年10月18日。
|廣發証券(01776)
|國泰君安(02611)
|中金公司(03908)
|東方證券(03958)
|中信証券(06030)
|中信建投証券(06066)
|招商證券(06099)
|光大證券(06178)
|中國銀河(06881)
|華泰證券(06886)
|港股上市公司
|獲同意參與SFISF業務主體
|浙江滬杭甬(00576)
|子公司浙商證券(滬:601878)
|申萬宏源(06806)
|子公司申萬宏源證券
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