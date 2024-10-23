22/10/2024 09:32

【美國大選】特朗普與賀錦麗進入最後兩周對決，支持度叮噹馬頭

《經濟通通訊社22日專訊》美國總統選舉進入兩周倒計時，民主黨候選人賀錦麗對其共和黨對手特朗普的民調表現膠著，博彩市場的押注顯示後者的勝選概率則進一步擴大。

RealClearPolitcs截至周一（21日）的平均民調顯示，賀錦麗對特朗普的優勢進一步萎縮至0.9個百分點，分別為49.2%和48.3%。在截至10月16日的平均民調中，賀錦麗以49.2%對47.5%領先特朗普。

另一方面，TIPP Insights的民調結果顯示，在全美範圍內，特朗普的支持率以48%，反超賀錦麗1個百分點。



*七大戰場州勝敗難料*



PredictIt網站的最新押注價格顯示，特朗普目前以57美仙大幅領先賀錦麗的47美仙。《華盛頓郵報》和Post-Schar School在10月上旬進行的民調發現，兩人在七個戰場州的選情陷入了膠著狀態，分別佔47%。

競選團隊和政治活動人士都預計本次大選勝負難料，最終將取決於兩名候選人誰能在七個戰場州吸引到更多的支持者和通常並不投票者。目前，特朗普爭取年輕男性、黑人男性和拉美裔，賀錦麗則將努力鞏固郊區女性、黑人選民和溫和派共和黨人對她的支持。(jf)