22/10/2024 19:29

《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，港交所公布業績

《經濟通通訊社22日專訊》加拿大央行公布議息結果，及港交所公布業績，料為周三（23日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，俄羅斯總統普京與土耳其總統埃爾多安會晤。歐洲央行總裁拉加德和執委奇波洛內參加G20財長與央行總裁會議（至24日）。周三本港時間5:00pm，歐洲央行管委史托納拉斯在一個經濟會議上發表講話。晚上9:00pm，英倫銀行副總裁布里登與企業高管參加國際金融研究所(IIF)在華盛頓舉辦的金融監管小組討論；同一時間，美聯儲理事鮑曼在費城聯儲主辦的第八屆金融科技年會第二天致辭。9:45pm，加拿大央行公布利率決定和貨幣政策報告。10:00pm，歐洲央行總裁拉加德在大西洋理事會討論歐洲經濟前景；同一時間，歐洲央行首席經濟學家連恩參加一個談話活動，內容有關在新經濟格局中保持增長。



*美國公布成屋銷售，歐元區公布消費者信心指數*



數據方面，周三10:00pm（本港時間．下同），美國公布9月成屋銷售，料由386萬升至389萬，月率料由下滑2.5%改善至升0.7%。同一時間，歐元區公布10月消費者信心指數，料由負12.9收窄至負12.5。

在本港，明日公布業績的公司有:香港交易所(00388)、新東方-S(09901)等。(wa)