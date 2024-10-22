22/10/2024 09:57

【施政報告】楊潤雄：放寬馬場入場年齡限制需詳細考慮

《經濟通通訊社22日專訊》新一份《施政報告》提出積極推動賽馬旅遊，傳當局曾與馬會商討，研究放寬進入馬場須年滿18歲的限制。文化體育及旅遊局局長楊潤雄在電台節目指出，當局有與賽馬會商討，但是否鬆綁入場年齡限制需詳細考慮。他稱，香港每年有很多一級國際賽馬賽事，可吸引很多外地馬匹、馬主或喜愛這項運動的愛好者來港，區域中做到同規模賽事的地方不多，期望馬會好好利用這項特色。



*馬會:探討容許馬主及嘉賓會員有限度携帶18歲以下家屬入場安排*



馬會發言人稱，於2024/2025年度馬季，馬會將舉行88個本地賽日，當中包括12場國際一級賽；賽馬運動愈來愈受旅客歡迎，於2023/24馬季，馬會共接待9.3萬旅客人次，今個馬季的首兩個月，前往馬場觀光的旅客亦已超過2.7萬人次。

發言人指出，馬會一直與政府就積極推動賽馬旅遊保持溝通，現正與有關當局探討在符合相關法規的情況下，如何擴展現時容許馬主及嘉賓會員有限度帶同18歲以下家屬入場的安排，以有序便利家庭客和旅客入場觀賞賽馬運動和體驗馬場娛樂設施。

發言人亦說，留意到現時不少海外馬場如日本和澳洲等，均容許未成年人入場，如日本東京競馬場更融入馬匹相關教育元素。馬會將積極與文體旅局、旅遊事務署、旅發局及業界持份者，展開工作討論，把賽馬旅遊向前推進。(rh)