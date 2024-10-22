22/10/2024 10:01

【施政報告】啟德方艙改建「青年驛站」，麥美娟：目標今年底招標

《經濟通通訊社22日專訊》新一份《施政報告》提出在啟德社區隔離設施改作「青年驛站」旅舍，民政及青年事務局局長麥美娟表示，項目目標是今年年底招標，明年內開始有序投入營運，營運團體計劃以公開招標形式招募。

她指出，希望善用啟德社區隔離設施，為海外青年提供住宿，促進兩地青年在藝術、文化或學術方面的交流。她亦透露，當局正與相關政策局和部門，草擬招標文件。



*是時候檢討「關愛隊」協議內容*



《施政報告》提出會恒常化「關愛隊」的撥款，並在下一期撥款，增加資助金額五成，麥美娟指，所增加資源，全部用在關愛隊提供的服務、探訪、小型家居維修、地區特色服務。此外，政府與參與關愛隊團體，簽了兩年協議，她認為是時候檢討協議內容，包括服務範圍、工作種類，檢討時會考慮團體是否合適團體，是否符合關於關愛的要求。至於未來關愛隊是否維持452隊，她說，會在檢討之後知道。



*勞福局:廣東計劃合資格長者每月資助共約9600元*



施政報告亦提出改善「廣東院舍照顧服務計劃」，資助綜援長者入住指定廣東院舍，明年推出、名額10000個。勞福局局長孫玉菡表示，在這個試驗計劃下，5000元資助再加上原本的綜援金，每個月有大約9600元資助，讓其有足夠資金，可以選擇到廣東的安老院舍居住。他指，政府會為已加入廣東院舍計劃的長者，購買內地醫保，病人的自付部分，政府亦會資助，包括看門診每年最多1萬元人民幣，住院費用上限則有3萬元人民幣。(rh)