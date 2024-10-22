22/10/2024 10:43

【施政報告】何永賢︰政府有意簡化簡樸房登記制度，每5年續批

《經濟通通訊社22日專訊》新一份《施政報告》提出以「簡樸房」逐步取締劣質劏房，房屋局局長何永賢接受報章訪問時表示，當局最快明年開始登記。她透露，政府有意簡化登記制度，如業主只需登記姓名、地址、單位面積、屋內設施等基本資料，就能享有寬限期。寬限期內，業主可以透過測量師、建築師、工程師等合資格專業人士糾正及簽名核實，當局取得文件後，就會盡快審批，並會以抽查方式派人覆核，批出的認證期暫定5年有效。

她亦指出，政府估計會有兩次重要的執法時間，分別是最快2026年底或2027年初登記期結束時，政府會針對拒絕接受登記、繼續私下經營劏房的業主；第二次是大約2028年寬限期結束時，對未能妥善糾正的業主作出警告。



*「簡樸房」租金大幅攀升機會不大，甚至下跌*



何永賢估計，全港約10.7萬個劏房之中，有三分之一即約3萬間劏房，不符合現時「簡樸房」的標準要求。政府會以風險為本、先易後難的方式處理違規個案，尤其是會優先對環境差劣、劏房數量較多的大廈進行執法，相信屆時有足夠人手處理。至於會否延長寬限期，何認為，可研究按個案審批，例如考慮是否出現業主不能控制的因素等。

至於有關注規管劏房或會推高租金，何永賢分析指，「簡樸房」的租金是按市場供需而定，按政府推算，未來有足夠土地和房屋供應滿足現有輪候公屋的需求，假設有四成劏房戶，即約4萬戶，需要繼續租住分間單位，撇開未合乎「簡樸房」規格的三成劏房單位，餘下七成即7萬個單位，有空間應付該4萬戶需求。她認為，租金大幅攀升的機會不大，甚至有機會出現下跌。(rh)