22/10/2024 11:14

【施政報告】孫東:冀設百億元基金為創科產業帶動資本投入

《經濟通通訊社22日專訊》施政報告提出設立100億元「創科產業引導基金」，創新科技及工業局局長孫東在出席電台節目時表示，形容這是施政報告中具改革性的措施，希望未來5至10年對本港創科發展起到引領作用，通過設立100億元基金，可以帶動到社會上1000億元資本投入香港創科產業發展。

施政報告亦提出優化「創科創投基金」，調撥15億元與業界配對成立聯合基金，投資策略產業的初創企業，孫東指出，這項基金在過去幾年取得很好成績，優化是希望可以加快投資進度，提高效率和財政回報，亦曾就優化進行市場調查，收到了超過50份意向書，業界反映正面。

對於有意見表示，申請科研資助計劃的審批較慢，孫東指，創新科技署正跟進有關個案，署方每年處理超過2萬宗申請，處理的職員只有數十人，每宗個案審批只需時1至2個月、部分需要10個月至1年，處理時間有所不同。

政府規定僱員須獲批准才可於辦公室使用即時通訊系統，包括電腦桌面版WhatsApp等，各部門最遲本月內採取措施或制定實施計劃，孫東表示，是從安全角度出發，因為當中存在重大安全隱患，理解過程中可能對政府人員帶來不便，但相信各部門能夠找到替代方法。(bn)