22/10/2024 11:41

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.98476 -20.429 一周 4.17333 -14.941 兩周 4.2175 -9.601 一個月 4.2853 -2.964 兩個月 4.2981 -3.958 三個月 4.29524 -5.196 六個月 4.15566 -5.5 一年 4.08387 -1.208

《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息全線向下，其中，隔夜拆息跌20.429基點，報3.98476厘，連跌六天，而與樓按相關的一個月拆息回落，報4.2853厘，跌2.964基點，創逾三周低。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.29524厘，跌5.196基點。六個月期及一年期拆息分別跌至4.15566厘和4.08387厘。港元匯價今早在7.7722-7.7747之間上落，最新報7.7733。(bi)資料來源：香港銀行公會