22/10/2024 11:41
《港元利率》隔夜拆息跌至3.98厘連跌6天，一個月創逾3周低
《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息全線向下，其中，隔夜拆息跌20.429基點，報3.98476厘，連跌六天，而與樓按相關的一個月拆息回落，報4.2853厘，跌2.964基點，創逾三周低。
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.29524厘，跌5.196基點。六個月期及一年期拆息分別跌至4.15566厘和4.08387厘。
港元匯價今早在7.7722-7.7747之間上落，最新報7.7733。(bi)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.29524厘，跌5.196基點。六個月期及一年期拆息分別跌至4.15566厘和4.08387厘。
港元匯價今早在7.7722-7.7747之間上落，最新報7.7733。(bi)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.98476
|-20.429
|一周
|4.17333
|-14.941
|兩周
|4.2175
|-9.601
|一個月
|4.2853
|-2.964
|兩個月
|4.2981
|-3.958
|三個月
|4.29524
|-5.196
|六個月
|4.15566
|-5.5
|一年
|4.08387
|-1.208
資料來源：香港銀行公會