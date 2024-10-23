22/10/2024 10:02

【美國大選】普徠仕：或現兩黨分治格局，有利長期國債孳息率

《環富通基金頻道22日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)固定收益部門基金經理Anna Dryer發表關於美國大選以及其對長期美國國庫債券孳息率之影響的評論。她指，研究表明，這是60多年來兩黨候選人支持率最接近的一次總統大選，很可能會出現兩黨分治的政府格局。雖然兩黨候選人提出了不同的政策議程，但兩者的共同點政府赤字，或將成為影響市場（尤其是利率市場）的因素。



*候選人無就赤字增加提措施，或為利率市場帶來重大影響*



美國國會預算辦公室預計到2024年底，赤字將達到本地生產總值(GDP)的7%。這是美國在和平時期和非衰退時期錄得的最高赤字。另外，到2024年底，預計淨利息支出將超過GDP的3%，高於國防預算。赤字持續增加，但兩位候選人均無提出有望改變這一趨勢的政策措施。這將影響長期美國國庫債券的孳息率，因為其主要受赤字規模影響。在其他條件相同的情況下，這或將為利率市場帶來重大影響。

從正面的方面來看，可能出現的兩黨分治的政府格局，加上持續的政治爭拗和黨派政治，或令大規模財政方案難以在不經修改的情況下順利通過。然而，這種政府功能失調實際上卻有望對長期美國國庫債券孳息率帶來正面影響。(wa)