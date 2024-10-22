22/10/2024 08:56

【傾力救市】中農工建等多家銀行落地首批股票回購專項貸款

《經濟通通訊社22日專訊》據《財新網》報道，23家滬深上市公司日前先後披露公告稱，已與銀行達成意向協議或取得貸款承諾函，將使用貸款資金用於回購或增持股票，涉及資金總額超百億元(人民幣．下同)。這意味著全國首批上市公司股票回購、增持專項貸款正式落地。

從昨日陸續發布的公告看，首批回購增持貸款合作銀行包括工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、招商銀行、中信銀行等，涉及的上市公司包含不同所有制企業，覆蓋主板、科創板和創業板。



*銀行與上市公司積極對接*



目前，多家商業銀行已從客戶准入、帳戶管理、盡調審批、風險控制等多維度制定專項貸款落地方案，完善內控制度，積極開展回購增持貸款營銷。而一些上市公司已積極申請回購增持貸款。

工商銀行稱，工商銀行北京分行為兆易創新(滬:603986)成功辦理1億元股票回購專項貸款。建設銀行已與廣電計量(深:002967)、玲瓏輪胎(滬:601966)、力諾特玻(深:301188)等達成合作協議。中國銀行稱，已與中國石化(滬:600028)等六家上市公司簽署貸款協議承諾，並向32家上市公司明確貸款承諾。中信銀行也表示，與牧原股份(深:002714)、邁為股份(深:300751)、嘉化能源(滬:600273)達成合作，成功落地市場首批股票回購增持再貸款業務。(ry)