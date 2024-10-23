22/10/2024 16:26

【聚焦數據】9省份前三季人均可支配收入超3萬，上海近7萬第一

《經濟通通訊社22日專訊》國家統計局日前公布，前三季度，全國居民人均可支配收入30941元(人民幣．下同)，比上年同期名義增長5.2%。《第一財經》引述31個省份居民人均可支配收入數據報道指出，今年前三季度，有9個省份居民人均可支配收入超過了3萬元。



*上海前三季人均可支配收入超6.6萬居第一*



分省份來看，前三季度，共有9個省份居民人均可支配收入超過3萬元，其中，上海前三季度居民人均可支配收入達到66341元，位居第一。北京前三季度居民人均可支配收入達到了64314元，位居第二。相對來說，其他省份與上海、北京均有較大差距。

浙江前三季度居民人均可支配收入突破5萬元，達到52206元，位列第三。天津、江蘇、廣東、福建、山東、重慶、遼寧前三季度居民人均可支配收入分列四到十位。(jq)