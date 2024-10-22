22/10/2024 09:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶122點子，報7.1240

《經濟通通訊社22日專訊》上日美元指數和美債收益率均表現良好，籃子貨幣和市場供求均對人民幣中間價形成拖累，而且短期美元強勢難改。人民幣兌一美元中間價今報7.1223，較上個交易日跌241點子，創10月18日以來近一周新低，上個交易日報7.0982。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開122點子，報7.1240，上個交易日即期匯率收盤報7.1118。

市場人士認為，本輪美元和美債收益率持續反彈，一方面反映美國經濟韌性，美聯儲降息節奏放緩，另外美國大選特朗普可能再次獲勝，未來通脹上升可能性也會助力美元反彈。對人民幣而言，外部壓力短期有增無減，但內部市場信心若有提升，人民幣跌勢或偏緩。(sl)