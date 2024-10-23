22/10/2024 16:44

【聚焦人幣】人幣即期收跌94點子報7.1212，刷近一周新低

《經濟通通訊社22日專訊》美元和美債收益率穩步上行，外部環境持續施壓人民幣匯價。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1212，較上個交易日4時30分收盤價跌94點子，兩連跌，創10月17日以來近一周新低，全日在7.1193至7.1260之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升20點子，報7.1345。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1223，較上個交易日跌241點子，創10月18日以來近一周新低，上個交易日報7.0982。

市場人士稱，當前外部環境持續不利於人民幣表現，大行仍不時出手緩和市場波動，預計在美國總統大選前，匯價將維持寬幅波動。

招商銀行金融市場部則認為，多重因素作用下特朗普重新上台預期加重，11月5日大選結果公布前，預計「特朗普交易」將持續為美元兌人民幣匯率提供區間內震盪向上的動力。

國家外匯管理局副局長李紅燕表示，今年以來，人民幣兌美元即期匯率總體小幅貶值0.3%左右，人民幣匯率在雙向波動中保持基本穩定。外部環境仍存在一些不確定不穩定因素，外匯管理部門將持續監測評估國際經濟金融形勢和主要發達經濟體的貨幣政策動向，適時開展逆周期宏觀審慎調節，切實維護外匯市場穩定運行。(sl)