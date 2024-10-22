22/10/2024 10:40

【聚焦數據】廣東首三季GDP近10萬億，增3.4%低全國水平

《經濟通通訊社22日專訊》廣東省統計局公布，前三季度，廣東實現地區生產總值99939.18億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，同比增長3.4%，低於全國水平的4.8%。

其中，第一產業增加值4041.27億元，增長3%；第二產業增加值39702.36億元，增長4.8%；第三產業增加值56195.55億元，增長2.5%。



*工業機器人產量增34%，房地產開發投資降幅收窄至17.2%*



前三季度，全省規模以上工業增加值3萬億元，同比增長4.7%。分門類看，製造業增長4.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長7.7%。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長15.5%。智能、環保、數字產品產量較快增長，新能源汽車、充電樁、工業機器人產量分別增長28.7%、104.4%、34%。

前三季度，全省固定資產投資同比下降3.4%，扣除房地產開發投資，全省固定資產投資增長3.5%。在大規模設備更新政策等支持帶動下，設備工器具購置投資保持19.1%的較快增長，其中工業設備工器具購置投資增長19.8%。分投資領域看，工業投資增長9.1%，佔全部投資比重36.9%。房地產開發投資下降17.2%，商品房銷售面積下降27.4%，降幅比一季度、上半年分別收窄7.2個、3.2個百分點。



*消費零售總額僅增0.7%，新能源車零售增8.1%*



前三季度，全省社會消費品零售總額3.54萬億元，同比增長0.7%。消費品以舊換新政策帶動下升級類商品消費需求加速釋放，辦公用品類、家用電器和音像器材類、通訊器材類商品零售額分別增長3.4%、1.9%、1.0%，比上半年加快8.1個、1.7個、1.1個百分點；新能源汽車增8.1%，比上半年提高4.4個百分點。

前三季度，全省居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.1%，漲幅與上半年持平。9月份，CPI同比下降0.3%。

前三季度，全省工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降1.6%，工業生產者購進價格指數(IPI)下降1.3%，降幅比上半年收窄0.3個百分點。9月份，PPI同比下降2.1%，IPI下降1.3%。

前三季度，全省居民人均可支配收入41037元，同比名義增長4.4%；扣除價格因素，實際增長4.2%。(sl)