22/10/2024 10:53

【聚焦人幣】外匯局：中國外債規模總體適度，償債風險較低

《經濟通通訊社22日專訊》國家外匯管理局國際收支司司長賈寧今日在國新辦記者會上表示，中國外債規模總體適度、償債風險較低；外債規模與實際經濟發展基本匹配，外債償付風險可控。截至6月末，外債餘額為2.54萬億美元，較2023年末增加971億美元，增幅為4%。



*外債規模與GDP比值在14%-16%小幅波動*



賈寧稱，今年上半年，中國外債規模穩步提升。一方面，外資穩步配置人民幣債券，上半年淨增持規模處於歷史高位，帶動債券類外債增加近900億美元，是外債回升的主要推動因素。另一方面，隨著美聯儲降息預期上升，境內企業和銀行等主體償還外債節奏趨緩，存貸款、貿易信貸等融資型外債止跌回升，上半年增加80多億美元。從初步統計數據看，三季度外債規模總體穩定。

賈寧又指，中國外債規模總體穩定，與國內生產總值比值在14%-16%區間內小幅波動，企業跨境融資有效支持實體經濟發展。負債率、償債率、債務率、短期外債與外匯儲備之比等四個指標均在國際公認的安全線以內。同時，中國外債結構持續優化。2024年6月末，人民幣外債、中長期外債佔比分別為49%和44%，較2019年末分別上升13個和3個百分點，外債期限錯配和幣種錯配風險可控，明顯降低。

展望未來，賈寧表示，中國外債有望保持平穩發展態勢。隨著中國經濟回升向好，外資投資人民幣債券將保持增長。同時，中國對外貿易投資潛力持續釋放，疊加美歐等發達經濟體降息推動外部融資成本回落，企業等部門借用外債需求將逐步回升。(sl)