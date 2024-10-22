22/10/2024 11:07

【聚焦人幣】外匯局：人幣即期年內貶0.3%，波動中保持穩定

《經濟通通訊社22日專訊》國家外匯管理局副局長李紅燕表示今日在國新辦記者會上表示，今年以來，境內人民幣對美元的即期匯率(CNY)總體小幅貶值0.3%左右，人民幣匯率在雙向波動中保持基本穩定。即使8、9月人民幣對美元匯率出現了比較明顯的回升，也是美元走弱後各種非美元貨幣的普遍反應，並且人民幣的升幅在全球範圍內也屬於平均水平，對進出口的影響比較溫和。

此外，今年以來，企業進行外匯套期保值的比率達到27%，貨物貿易項下人民幣的跨境使用佔比達到30%，都處於歷史較高水平，減輕了外匯市場波動對企業的影響，有助於市場預期和交易更加理性。

李紅燕指出，外部環境中依然存在著一些不確定不穩定因素，外匯管理部門將持續監測評估國際經濟金融形勢和主要發達經濟體的貨幣政策動向，不斷地積累和總結應對經驗，豐富政策工具箱，適時開展逆周期宏觀審慎調節，切實維護外匯市場穩定運行。(sl)