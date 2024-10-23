22/10/2024 17:40

【傾力救市】國泰君安證券完成互換便利首單國債換入交易

《經濟通通訊社22日專訊》據內媒《第一財經》報道，國泰君安證券今日完成互換借貸便利全市場首單國債換入交易。《財聯社》則引述消息指，國泰君安昨日提交用於互換便利的首批質押資產為一攬子股票組合，後續將使用互換便利業務獲得的資金進一步增持股票和股票ETF。

據了解，在證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)操作中，央行安排了央票和國債兩種互換模式。

稍早內媒報道指中金公司今日在SFISF項下首次買入股票，不過中金方面沒透露買入的股票詳情。報道稱，中金公司昨達成互換便利首筆質押式回購交易，質押券為2024年第一期互換便利央行票據。而人行昨首次開展互換便利操作，發行互換便利央行票據500億元，佔首期規模5000億元的10%。(sl)