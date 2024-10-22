22/10/2024 11:41

《股壇解碼－戴名》美大選銀彈掛帥，周大福(1929)業績看淡

《股壇解碼》美國上周首領失業救濟人數受颶風影響致出現人數大幅下降，未來數周的數據可能仍會波動，投資者不宜貿然押注。英偉達股價破頂，台積電創新高，道指標指再試高位，整體經濟增長仍然持續，投資者不用過分擔心。市場預期美國今年年底假期的購物旺季銷售將繼續穩定成長，銷售額估計將接近1兆美元。

亞馬遜的雲端運算子公司亞馬遜網絡服務(AWS)將在核電領域投資超過5億美元，隨著服務擴展到生成式人工智能(AI)領域，AWS對清潔能源的需求與日俱增，AWS已與Dominion Energy簽訂協議，探索在Dominion核電廠附近開發小型模組核反應器(SMR)，目的為針對AI運算時的巨大電力需求，由此看來AI熱潮方興正茂，投資者可趁AI相關股份每次回調分段吸納。另外，市場傳聞英特爾打算出售Altera，買家正好是高通，芯片業界相信將會朝著汰弱留強的局勢發展。美國商務部正調查華為是否利用不同名稱的中介公司向台積電間接購人芯片，因此正審查台積電接受訂單時是否了解客戶，當中是否履行盡責審查。

馬斯克每日送出100萬美元鼓勵美國人民投票，特朗普在多方加持下仍不能大幅拋離賀錦麗，選情不明朗將影響投資者態度。



*似弱還強*



日圓跌穿5.2算，再度刺激日股向上，散戶可留意有跨國業務的日本上市企業。

台灣財政部長莊翠雲上周三（16日）表示，截至9月底，全國稅收2兆9453億元新台幣（約916億美元），達預算的91%，中央稅收2兆1415億元新台幣，達預算的92.5%，預估中央總稅收不僅能達成預算，保守預估更可超徵1000億元新台幣（約31億美元）。

歐洲央行三度降基準利率1碼至3.25厘，重申往後息率走勢將受經濟數據左右，減息後存款利率由3.5厘減至3.25厘，主要再融資利率由3.65厘減至3.4厘，邊際貸款利率由3.9厘減至3.65厘。減息將減輕企業的利息支出，變相提升企業的毛利率和淨利率，相信有助吸引資金回流歐盟區。



*兩敗俱傷*



內地第三季度GDP按年增長4.6%，勝預期，國統局估計第四季度上升空間大。數據向好的同時，人民幣離岸價中間價跌361點觸7.13關的逾一個月低位。

表面看經濟復甦勢頭良好，但另一方面諾基亞(Nokia)為削減成本，卻要在中國裁員近2000人，約佔集團在大中華地區聘用人數的五分之一。自從諾基亞去年宣布要裁員1.4萬人，這次的2000人行動只是為計劃拉起序幕。與此同時，諾基亞也在歐洲再度裁員350人，看來諾基亞這品牌也難逃時代的淘汰。

最後一提，中歐貿易談判仍存重大分歧，傳聞商務部研究提高進口大排量燃油車關稅，回應歐盟對中國新能源車加徵關稅。但這樣的拳來腳往只會拖慢經濟復甦的步伐，對雙方都沒有好處，看來商務部要想辦法破冰而行。



*興風作浪*



恒指即月期權認沽比例回到50:50的拉鋸局面，牛熊證街貨比例63:37，牛證重貨區在19900點至20000點之間，熊證重貨區在21100點至21200點之間。成交跌穿1000億元，表示上升動力減弱，也表示大市充斥著層層蟹貨，這樣大盤易跌難升，加上今年頭9個月的破產呈請個案接近6700宗，創8年新高，都不利後市。最近的升市中，多隻傳統股的表現都乏善足陳，就說明了大盤的基本面不好，從期權盤路猜測，下跌的第一個支持位在19100點，上升阻力位在20900點。散戶現階段不宜貿然入市造好，但要注意最近的升跌市都是資金主導，傳統的數據分析已經沒有太大參考價值。



*股票簡評*



周大福(01929)主要以周大福品牌從事設計、製作、銷售珠寶和鐘錶產品業務，集團擁有一支內部設計團隊、兩個專業採購部門及12家工廠（9家分別位於香港、深圳和順德的珠寶首飾工廠，以及3家位於南非和順德的鑽石切割打磨工廠）。截至今年3月底，集團共有約7782個周大福珠寶零售點，單單中國內地就佔了超過九成，集團業績的成敗就看國內經濟表現，但今年國內的經濟不如預期，相信今年的中期業績也乏善足陳。另外，市場傳聞國內品牌周六福將來港上市，周六福和周大福在名字上十分接近，會否誤中副車就不得而知。散戶投資者切莫貪股價低殘而貿然買入，股價很大可能下試5元位置。《資深市場人士 戴名》



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