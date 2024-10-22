22/10/2024 09:24

【外圍經濟】特斯拉將於周三公布業績，或成為短期股價積極催化劑

《經濟通通訊社22日專訊》特斯拉將於本周三(23日)美股收市後公布第三季度業績。周一(21日)收市下跌0.84%，成交102.66億美元。

巴克萊分析師早前指出，目前特斯拉的焦點重新回到基本面，包括特斯拉的需求前景和利潤穩定跡象，並相信第三季度業績可能會成為一個短期積極催化劑，又指公司的利潤率已經觸底。

特斯拉之前舉辦機械人活動，首次展示Cyber​​cab機械人的士原型，並向公眾推銷更輕鬆、自主的未來交通，但特斯拉依然面臨常見的問題，即銷售和利潤增長、需求放緩、來自中國新興電動車製造商的競爭，以及馬斯克兌現承諾的能力。(rc)