22/10/2024 11:32

【外圍經濟】三藩市聯儲行行長戴莉：沒有理由停止減息

《經濟通通訊社22日專訊》三藩市聯邦儲備銀行行長戴莉(Mary Daly)表示，預計聯儲局將繼續減息，以防止勞動力市場疲軟。

她表示，到目前為止，沒有看到任何表明不會繼續減息的信息。對於一個已經走上2%通脹之路的經濟體來說，當前的利率是非常緊縮的，她不希望看到勞動力市場進一步惡化。

與此同時，堪薩斯城聯邦儲備銀行行長施密德(Jeffrey Schmid)表示，聯儲局最終應該將利率下調至多低存在不確定性，因此他主張放慢減息的步伐。

他表示，希望政策周期更加正常化，即聯儲局通過微調來維持經濟增長、價格穩定和充分就業。他亦表示，放慢減息步伐將使聯儲局能夠找到所謂的中性水平，也就是政策既不會對經濟造成壓力，也不會構成刺激的程度。(rc)