22/10/2024 13:15

【美國大選】特朗普欲加關稅益國民，9300萬美國公眾有望減稅

《經濟通通訊社22日專訊》美國共和黨總統候選人特朗普提出一系列減稅措施，包括為老人、侍應、退伍軍人、現役軍人、警察和消防員等族群免稅，這將使約9320萬美國人受益，相當於美國選民的38%。

特朗普計劃透過提高關稅來增加國家收入，以替代所得稅，承諾要對所有國家的所有進口商品徵收20%的統一關稅，對中國進口商品則打算徵收高達60%的關稅。不過，專家認為關稅收入無法彌補取消所得稅的損失，且關稅最終將由消費者承擔，對低收入群體影響很大。

特朗普提議逐步取消所得稅系統的同時，他亦承諾要使他在2017年實施的減稅措施變成永久性，而這些減稅措施原本將在2025年到期。不過，即使特朗普在11月的大選中擊敗賀錦麗，如果沒有眾議院的共和黨多數支持，他的稅改計劃無法實現，因為所有的稅收法案都是從眾議院開始討論。(rc)