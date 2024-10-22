22/10/2024 13:33

【外圍經濟】美國經濟強韌及財政赤字問題將推動美債孳息率上升

《經濟通通訊社22日專訊》《彭博社》分析指，未來幾個月美債可能會舉步維艱，在美國經濟保持韌性及供應擔憂加劇之際，孳息率有很強的上行傾向。

分析指，幾乎可以肯定2年期和10年期美債孳息率今年的低點已經達到，聯儲局9月以0.5厘開啟寬鬆周期的做法是力度過大及操之過急。儘管2年期孳息率已從9月低點反彈逾0.5厘，但債券市場仍在為經濟衰退定價，儘管沒有任何明確跡象表明衰退即將來臨。

2年期美債孳息率目前比聯邦基金目標利率上限低約100個基點。雖然已經較上月的近200個基點收窄，但貼水仍很深，重複了2001年和2007年經濟衰退前的模式。即使投資者削減減息押注，孳息率仍存在上行風險。

此外，對債券而言，經濟增長的另一個驅動因素才是更大的問題。無論美國大選結果如何，財政刺激都不會有停止的跡象。由於大舉支出是兩黨的共識，這意味著債券發行量將繼續增加，令孳息率升高有了更多理由。(rc)