22/10/2024 14:46

【外圍經濟】美元上升亞洲貨幣受壓，印尼及印度貨幣齊下跌

《經濟通通訊社22日專訊》投資者預計特朗普在美國大選中獲勝的前景更大，以及聯儲局或採取更加謹慎的寬鬆政策。消息刺激美元上升，令印尼及印度貨幣齊下跌。

亞洲早盤交易中，印尼盾兌美元匯率下跌0.5%，至15568，創本月7日以來最大跌幅，當時央行也被迫入市支持該貨幣。

此外，印度盧比兌美元匯率下跌至84.07，創下歷史新低。隨著資金向中國轉移，從印度股市流出，印度盧比正在走低。巴克萊預計盧比將逐漸跌至每美元兌84.40盧比，而研究機構QuantEco Research的目標是84.50盧比，Kotak Mahindra Bank Ltd預計將跌至84.25盧比。(rc)