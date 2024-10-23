23/10/2024 16:52

《外圍焦點》加拿大央行公布議息結果，美聯儲發布褐皮書

《經濟通通訊社23日專訊》市場昨日繼續關注美股季度業績、聯儲局減息步伐、中東局勢，以及即將舉行的美國總統大選選情。受多項不確定因素影響，美債孳息率上升，美股大盤面對下行壓力。道指跌6.71點或0.02%，報42924.89點；標普500指數跌2.78點或0.05%，報5851.20點；納指升33.12點或0.18%，報18573.13點。港股方面，恒生指數收市報20760，升261點或1.3%，成交1926億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，英倫銀行副總裁布里登與企業高管參加國際金融研究所(IIF)在華盛頓舉辦的金融監管小組討論；同一時間，美聯儲理事鮑曼在費城聯儲主辦的第八屆金融科技年會第二天致辭。9:45pm，加拿大央行公布利率決定和貨幣政策報告。10:00pm，歐洲央行總裁拉加德在大西洋理事會討論歐洲經濟前景；同一時間，歐洲央行首席經濟學家連恩參加一個談話活動，內容有關在新經濟格局中保持增長。10:30pm，加拿大央行總裁麥克勒姆舉行新聞發布會；同一時間，歐洲央行執委奇波洛內參加關於「CBDC、跨境支付和去全球化世界中貨幣的未來」的小組討論。11:00pm，德國財政部長林德納對媒體發表講話。24日凌晨12:00am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表題為「認識社區學院的影響」的演講。1:00am，新西蘭央行總裁奧爾在彼得森國際經濟研究所就貨幣政策發表講話。2:00am，美聯儲發布褐皮書。2:45am，英倫銀行總裁貝利參加由國際金融研究所(IIF)主辦的對話活動。

數據方面，今晚10:00pm，美國公布9月成屋銷售，料由386萬升至388萬，月率料由下滑2.5%改善至升0.5%。同一時間，歐元區公布10月消費者信心指數，料由負12.9收窄至負12.5。

在美國，今日公布業績的公司有：波音(US.BA)、新東方(US.EDU)、International Business Machines Corp(US.IBM)、可口可樂(US.KO)、美國電話電報(US.T)、特斯拉(US.TSLA)、溫德姆酒店(US.WH)等。(wa)