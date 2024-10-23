23/10/2024 07:51

《國金頭條》降息路徑不確定，大選結果亦難料，美股遇下行壓力

《經濟通通訊社23日專訊》市場周二（22日）繼續關注美股季度業績、聯儲局減息步伐、中東局勢，以及即將舉行的美國總統大選選情。受多項不確定因素影響，美債孳息率上升，美股大盤面對下行壓力，標普500自9月6日來首度連續下跌。

道指跌6.71點，或0.02%，報42924.89點；標普500指數跌2.78點，或0.05%，報5851.20點；納指升33.12點，或0.18%，報18573.13點。

受大型公司發布負面財報消息影響，股市在尾盤陷入掙扎。德州儀器對前景持悲觀態度。星巴克在銷售連續第三個季度暴跌後，暫停發布2025財年業績指引。麥當勞盤後重挫，因美國疾病控制與預防中心(CDC)表示，其產品大腸桿菌疫情有關。



*美元月線漲3.3%*



美元延續漲勢，升至2個半月高位。美匯指數漲0.12%，報104.08，本月上漲3.3%，可望創下2022年4月以來最大單月漲幅。美元兌日圓扭轉跌勢，上漲0.2%，至151.11，為7月31日以來最高。

美元兌加元跌0.1%，至1.3818，市場幾乎完全消化了加拿大央行周三（23日）降息50個基點的預期。澳元兌美元漲0.4%，至0.6683。歐元兌美元跌0.2%，至盤中低點1.0796，自8月1日以來首次收於1.08下方。

紐約期金保持強勢，一度高見每盎司2755.4美元的歷史新高，刷新昨日創下的紀錄。紐約期油延續升勢，續升2.2%至每桶72.09美元；布蘭特期油升2.36%，收報每桶76.04美元。(jf)