23/10/2024 09:58

【美國大選】特朗普選情看漲，11周來首次躋身世界五百強富豪榜

《經濟通通訊社23日專訊》特朗普媒體公司的股價隨著他在政治博彩市場的勝選率飆升，令他自8月6日以來首次重新進入「彭博」億萬富豪指數。

這位美國前總統、共和黨總統候選人的身家周二（22日）升至65億美元，在全球前500富豪榜上排名第481位。他的財富淨值達到了7月22日，拜登總統放棄競選連任以來的最高水平。

特朗普媒體科技集團的市值自9月下旬以來幾乎增長了兩倍，令其帳面財富水漲船高，成了押注特朗普當選下一任美國總統的股市風向球。在Polymarket和PredictIt這兩個博彩網站上，最近幾周預測特朗普將贏得大選的押注飆升。(jf)