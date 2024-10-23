23/10/2024 14:22

【美國減息】美銀CEO：聯儲局降息時不應「用力過猛」

《經濟通通訊社23日專訊》美國銀行CEO莫伊尼漢(Brian Moynihan)敦促聯儲局決策者，謹慎權衡降息幅度。他周三在澳洲行程中受訪說，聯儲局在2022年加息時動作慢了，現在他們需要確保的是在降息時不要用力過猛。

65歲的莫伊尼漢是美國頂級銀行中任職時間最長的CEO之一，他此前暗示未來幾年有意繼續留任。他在2010年被提升至現職，當時華爾街剛剛走出次貸危機，此後他帶領美銀度過了新冠疫情，以及摧毀瑞信和矽谷銀行的銀行業危機。

莫伊尼漢在上周的第三季度業績報告中表示，該行預計美國經濟不會著陸，即增長將保持強勁，這會迫使央行在更長時間內保持鷹派態度以應對通脹。(jf)