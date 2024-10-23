23/10/2024 15:53

【美國大選】賀錦麗流失黑人男性選民，奧巴馬親赴搖擺州箍票

《經濟通通訊社23日專訊》美國大選進入最後15天衝刺，由於選情異常膠著，兩黨候選人將全力爭取搖擺州選民。由於逾來逾多黑人選民倒向共和黨，前總統奧巴馬周二（22日）前往搖擺州威斯康辛州，敦促黑人選民把票投給民主黨候選人賀錦麗。

威斯康辛州的提前投票於當日開始。作為美國第一位黑人總統，奧巴馬特地選擇該州作為巡迴拉票的首站。不過分析指，他的工作變得很艱難，因為賀錦麗在全美黑人男性選民、尤其是年輕男性黑人選民中的支持率一直在下降。在通脹和失業的雙重打擊之下，他們中的許多人已經轉向特朗普。

長期以來黑人一直是民主黨的忠實擁護者，但根據美國民權組織「全國有色人種協進會」上個月的民調，現在超過四分之一的50歲以下黑人男性對特朗普有好感。奧巴馬目前在民主黨內受歡迎程度排名第二，排名第一的是他的妻子米歇爾。(jf)