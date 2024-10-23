23/10/2024 09:10

【傾力救市】社科院：建議發2萬億特別國債支持設股市平準基金

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》中國社會科學院金融研究所發布2024年第三季度宏觀金融分析報告，報告建議，發行2萬億元人民幣特別國債支持設立股市平準基金，通過對藍籌龍頭股以及ETF的低買高賣來促進市場穩定。

報告指出，三季度，國內經濟運行總體平穩，但經濟活力不足問題突出，一方面，消費品以舊換新釋放內需潛力，但就業和收入預期不穩降低居民消費信心，土地出讓收入銳減制約政府消費。另一方面，金融對實體經濟的支持力度有所回升，但M1持續大幅負增長，經濟運行「氣血不足」。

報告建議，提升資本市場內在穩定性。一是，加快推動中長期資金入市，例如，適度增加保險公司資金投資股市的比例，提高地方社保基金通過全國社保理事會代管從而間接入市的資金比例。二是，加強證券、基金、保險公司互換便利與央行買賣國債協調配合，實現貨幣市場與資本市場之間有效聯動，央行可在必要時向股市提供低成本的流動性支持。三是，發行2萬億元特別國債支持設立股市平準基金，通過對藍籌龍頭股以及ETF的低買高賣來促進市場穩定。