23/10/2024 16:53

【聚焦數據】上海前三季GDP增4.7%，消費零售降3.4%

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕23日上海專電》上海統計局公布的數據顯示，今年前三季度上海市實現地區生產總值3.44萬億元（人民幣．下同），同比增長4.7%，低略於全國水平的4.8%。其中，第一產業增加值60.78億元，同比增長5.5%；第二產業增加值8032.81億元，增長1.2%；第三產業增加值2.63萬億元，增長5.8%。



*消費零售總額降3.4%*



前三季度，上海社會消費品零售總額1.33萬億元，同比下降3.4%；全市固定資產投資同比增長6.7%。其中，工業投資增長10.9%，房地產開發投資增長7.8%。新建商品房銷售面積1205.88萬平方米，同比下降5.9%。

工業方面，前三季度，全市工業增加值同比增長1.3%，增幅比上半年高0.3個百分點。

前三季度，全市居民消費價格(CPI)與去年同期持平，扣除食品和能源價格的核心CPI上漲0.2%。前三季度，全市工業生產者出廠價格同比下降1.1%，工業生產者購進價格上漲0.1%。

前三季度，上海居民人均可支配收入6.63萬元，同比增長4.2%。其中，城鎮常住居民人均可支配收入增長4.1%；農村常住居民人均可支配收入增長6.1%。前三季度，全市城鎮調查失業率平均值為4.2%。