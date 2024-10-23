23/10/2024 18:17

信銀國際:已率先為特選個人客戶啟動「戶口互聯」帳戶資訊綜覽

《經濟通通訊社23日專訊》中信銀行(國際)表示，全力支持由金管局策劃及推出的「戶口互聯」計劃，本月已率先啟動有關服務，並於今日金管局舉辦的「戶口互聯」用例展示 日向外界展示相關服務流程。

「戶口互聯」建立了銀行間賬戶數據共享的守則和標準，讓客戶安全而高效地將存款賬戶數據，包括賬戶狀態、結餘和交易記錄等，由「數據提供銀行」分享到「數據接收銀行」。

信銀國際本月已率先為特選個人客戶啟動「戶口互聯」內的帳戶資訊綜覽服務，並將於今年底前全面開放，為客戶提供 量身定制的服務，提升客戶體驗。

同時，該行亦計劃於明年初為中小企客戶開展貸款申請優化計劃，讓中小企客戶在「戶口互聯」推出後能夠受惠於更 簡單便捷的貸款申請流程，以滿足其資金需求，提高營運效率。(bi)