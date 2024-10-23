23/10/2024 19:30

《再戰明天》英倫銀行委員發表講話，美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社23日專訊》英倫銀行委員發表講話，及美國公布PMI等數據，料為周四（24日）市場焦點。



*歐洲央行首席經濟學家發表講話，日本公布PMI*



各國重要經濟活動方面，周四本港時間1:15pm，國際貨幣基金組織(IMF)就亞太地區經濟展望舉行新聞發布會。晚上7:00pm，歐洲央行首席經濟學家連恩在克利夫蘭聯儲通脹研究中心和歐洲央行組織的會議上發表講話。9:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩發表講話；同一時間，德國財政部長林德納舉行記者會，發布政府新的稅收預估。9:30pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫參加紐約聯儲央行研討會的爐邊談話。9:45pm，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克在該儲備銀行通脹研究中心和歐洲央行舉辦的活動上致歡迎辭。

數據方面，周四8:30am（本港時間．下同），日本公布10月製造業採購經理人指數；10月綜合採購經理人指數；10月服務業採購經理人指數。2:00pm，日本公布9月工具機訂單。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數。9:45pm，美國公布10月製造業採購經理人指數，料由47.3升至47.5；10月綜合採購經理人指數料由54降至53.8；10月服務業採購經理人指數料由55.2降至55。10:00pm，美國公布9月新屋銷售，料由71.6萬升至72萬，月率料由下滑4.7%改善至升0.6%。11:00pm，美國公布10月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負8收窄至負7。

在本港，明日公布業績的公司有:灣區發展(00737)、中石化油服(01033)、金力永磁(06680)、灣區發展-R(80737)等。

此外，明日出門問問(02438)將有基石投資者持股解禁。(wa)