23/10/2024 11:36
《港元利率》一個月拆息創近一個月低，隔夜拆息連跌7天
《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息普遍向下，其中，隔夜拆息再跌22.75基點，報3.75726厘，連跌7天，而與樓按相關的一個月拆息報4.24018厘，跌4.512基點，創近一個月低。
反映銀行資金成本的三個月拆息則升0.405基點，報4.29929厘。六個月及一年期拆息續回落，分別跌至4.14524厘及4.07488厘。
港元匯價今早在7.7709-7.7737之間上落，最新報7.7722。(bi)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息則升0.405基點，報4.29929厘。六個月及一年期拆息續回落，分別跌至4.14524厘及4.07488厘。
港元匯價今早在7.7709-7.7737之間上落，最新報7.7722。(bi)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.75726
|-22.75
|一周
|4.14571
|-2.762
|兩周
|4.17488
|-4.262
|一個月
|4.24018
|-4.512
|兩個月
|4.28756
|-1.054
|三個月
|4.29929
|+0.405
|六個月
|4.14524
|-1.042
|一年
|4.07488
|-0.899
資料來源：香港銀行公會