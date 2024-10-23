23/10/2024 11:36

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.75726 -22.75 一周 4.14571 -2.762 兩周 4.17488 -4.262 一個月 4.24018 -4.512 兩個月 4.28756 -1.054 三個月 4.29929 +0.405 六個月 4.14524 -1.042 一年 4.07488 -0.899

《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息普遍向下，其中，隔夜拆息再跌22.75基點，報3.75726厘，連跌7天，而與樓按相關的一個月拆息報4.24018厘，跌4.512基點，創近一個月低。反映銀行資金成本的三個月拆息則升0.405基點，報4.29929厘。六個月及一年期拆息續回落，分別跌至4.14524厘及4.07488厘。港元匯價今早在7.7709-7.7737之間上落，最新報7.7722。(bi)資料來源：香港銀行公會