23/10/2024 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶22點子報7.1245，刷近一周新低
《經濟通通訊社23日專訊》上日美元指數升破104關口至兩個半月新高，日圓跌破151關口，外部環境持續惡化，加上上日人民幣市場價收創近一周新低，今日中間價續受籃子貨幣和市場供求雙重拖累。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1245，較上個交易日跌22點子，兩連跌，創10月18日以來近一周新低，上個交易日報7.1223。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1245
|+22.00
|1歐元/人民幣
|7.6912
|-104.00
|100日圓/人民幣
|4.7148
|-113.00
|1港元/人民幣
|0.9166
|+4.80
|1英鎊/人民幣
|9.2475
|+14.00
|1澳元/人民幣
|4.7599
|+194.00
|1紐元/人民幣
|4.3054
|+142.00
|1新加坡/人民幣
|5.4125
|+32.00
|1瑞郎/人民幣
|8.2314
|+39.00
|1加元/人民幣
|5.1552
|+67.00
|1人民幣/林吉特
|0.6076
|+23.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|13.4549
|-1217.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4615
|-118.00
|1人民幣/韓元
|193.5600
|-6.00