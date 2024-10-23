23/10/2024 09:20

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1245 +22.00 1歐元/人民幣 7.6912 -104.00 100日圓/人民幣 4.7148 -113.00 1港元/人民幣 0.9166 +4.80 1英鎊/人民幣 9.2475 +14.00 1澳元/人民幣 4.7599 +194.00 1紐元/人民幣 4.3054 +142.00 1新加坡/人民幣 5.4125 +32.00 1瑞郎/人民幣 8.2314 +39.00 1加元/人民幣 5.1552 +67.00 1人民幣/林吉特 0.6076 +23.20 1人民幣/俄羅斯盧布 13.4549 -1217.00 1人民幣/南非蘭特 2.4615 -118.00 1人民幣/韓元 193.5600 -6.00

《經濟通通訊社23日專訊》上日美元指數升破104關口至兩個半月新高，日圓跌破151關口，外部環境持續惡化，加上上日人民幣市場價收創近一周新低，今日中間價續受籃子貨幣和市場供求雙重拖累。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1245，較上個交易日跌22點子，兩連跌，創10月18日以來近一周新低，上個交易日報7.1223。