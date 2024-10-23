23/10/2024 09:10

【傾力救市】第二批6公司回購增持貸款項目落地，民企佔多

《經濟通通訊社23日專訊》據《財聯社》報道，6家A股公司（其中民企5家）昨晚公告回購增持再貸款情況，成為繼10月20日晚首批23公司集體公告後的第二批次集中公告。

根據公告，6家公司貸款額及用途情況如下：安孚科技(滬:603031)獲得3000萬至5000萬元(人民幣．下同)的貸款額度，用於增持公司股份；通過集中競價方式增持的金額由1055萬元調增至不低於5000萬元。

金宏氣體(滬:688106)獲得上限4800萬元的借款用於回購交易。

外高橋(滬:600648)貸款不超過4.8億元，用於增持公司A股。

利群股份(滬:601366)獲批不超過1.8億元，借款用於股票回購。

海亮股份(深:002203)貸款不超過2.97億元，擬增持2億至3億元公司股份。

密爾克衛(滬:603713)專項貸不超過9400萬元，擬回購股份金額7500萬至1.5億元。(ry)