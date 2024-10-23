23/10/2024 09:34

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶95點子，報7.1307

《經濟通通訊社23日專訊》上日美指和美債收益率均持續反彈，國內供求和籃子貨幣均施壓今日中間價表現，但目前尚未見到監管明顯過濾舉措。人民幣兌一美元中間價今報7.1245，較上個交易日跌22點子，兩連跌，創10月18日以來近一周新低，與市場預測偏離17點，上個交易日報7.1223。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開95點子，報7.1307，上個交易日即期匯率收盤報7.1212。

即將到來的美國總統大選繼續推動著匯市走勢，最近幾天市場對共和黨總統候選人、前總統特朗普獲勝的預期不斷增強，這很可能帶來關稅等推動通脹上升的政策。

道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg稱，關稅和打擊移民會帶來滯脹衝擊，很有可能首先看到加劇通脹的影響，因為這通過數據顯現的速度更快。

博彩網站Polymarket周二顯示，特朗普在總統大選中獲勝的機率為66%，賀錦麗獲勝機率為34%。

另外，根據CME FedWatch Tool，市場預計美聯儲在11月會議上降息25個基點的可能性為 89.6%。(sl)