23/10/2024 16:46

【聚焦人幣】人幣即期收跌56點報7.1268，刷近兩個月新低

《經濟通通訊社23日專訊》美元和美債收益率延續反彈，人民幣也持續承壓。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日繼續低開低走，收報7.1268，較上個交易日4時30分收盤價跌56點子，三連跌，創8月27日以來近兩個月新低，全日在7.1240至7.1341之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌21點子，報7.1385。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1245，較上個交易日跌22點子，兩連跌，創10月18日以來近一周新低，與市場預測偏離17點，上個交易日報7.1223。



*馬來亞銀行：做空人民幣成對沖特朗普獲勝的手段*



市場人士表示，面對外部環境持續不利局面，大行繼續在掉期市場籌集美元以助穩即期匯價，在美國大選結果揭曉前即期波動料偏小，但掉期則可能受供需和利差雙重壓力波動較大。關注晚間美國公布的美聯儲經濟狀況褐皮書。

即將到來的美國總統大選繼續推動著匯市走勢，最近幾天市場對共和黨總統候選人、前總統特朗普獲勝的預期不斷增強，這很可能帶來關稅等推動通脹上升的政策。

馬來亞銀行認為，在美國大選和中國人大常委會會議前，做空人民幣仍被視為應對特朗普獲勝的對沖手段。

招商銀行金融市場部最新觀點認為，若美國大選中「特朗普+共和黨橫掃兩院」的組合實現，「高關稅+寬財政」的政策落地可能性加大，勢必對美元走強有明顯的推動作用。(sl)

