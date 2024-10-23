23/10/2024 08:43

【外圍經濟】星巴克季度銷售降幅4年來最大，暫緩發布業績指引

《經濟通通訊社23日專訊》星巴克在銷售連續第三個季度暴跌後，決定暫緩發布2025財年業績指引。

周二(22日)發布的初步盈利報告顯示，星巴克截至9月29日的第四季度同店銷售按年下滑7%。美國的同店銷售下降10%，中國的同店銷售下降14%。

星巴克表示，暫緩發布當前財年指引將使行政總裁Brian Niccol有機會評估業務，並推出扭轉當前局面的計劃。

星巴克第四季度的銷售降幅是分析師此前預期的兩倍，也是4年來最大的季度降幅。星巴克表示，雖然已推出更多產品和提供大量促銷活動，但未能吸引更多顧客。(rc)