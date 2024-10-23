23/10/2024 09:48

【外圍經濟】拉加德：歐洲央行利率方向明確，步伐有待決定

《經濟通通訊社23日專訊》歐洲央行行長拉加德表示，央行借款成本的方向是明確的，但降低成本的步伐仍有待決定。

拉加德周二(22日)在國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行(World Bank)年會期間表示，通脹回落處於正確軌道上，並形容最近的數據相對令人放心。央行關注的不是一個數據點，現時正在研究大量數據，以確保通脹回落進程繼續走在正軌上。

此外，她接受電台訪問時表示，特朗普所謂設定利率很容易的觀點並不正確。她建議特朗普造訪歐洲央行總部法蘭克福，看看她手下幾千個辛勤工作的員工是如何日復一日地努力工作。

特朗普之前輕視聯儲局的工作，表示「這是政府中最好的差事，你只需要每個月去一次辦公室，然後說句『我們來拋硬幣吧』，每個人談起你都把你當成神一樣」。(rc)